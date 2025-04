PEMEX NO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR EL PACMA Y SI LE EXIGEN LO PUEDE CANCELAR, ADVIERTEN

Ciudad del Carmen .- El integrante de la Cooperativa Ribereña “Escameros del Golfo”, Adrián de Carlo Sierra Coronel, advirtió que algunos líderes ribereños olvidan que los apoyos de Pemex a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma), no están constituidos en la ley, por lo cual sus pretendidas exigencias a la exparaestatal sólo ocasionarán que con papel en mano les quiten ese beneficio.



A mí me educaron como educaban antes, a madrazos, así de fácil, a respetar, y si me están regalando una cosa allá no puedo llegar a gritar, por eso la supuesta presión de esos líderes es negativa, aseveró, y criticó que los pescadores son desorganizados, y hablan y dicen pendejadas.

