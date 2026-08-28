VECINOS PIDEN INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO POR LOTE BALDÍO CONVERTIDO EN TIRADERO CLANDESTINO

Un lote baldío ubicado en la calle 21, entre 28 y 26 de la colonia Fátima, comenzó a convertirse en un tiradero clandestino ante la falta de vigilancia y la irresponsabilidad de personas que utilizan el predio para abandonar todo tipo de desechos.

Vecinos denunciaron que en los últimos días el terreno ha acumulado bolsas de basura, desperdicios e incluso animales mµ£rtøs, generando malos olores y condiciones insalubres para quienes habitan en los alrededores.

Felipe Blanco, vecino del sector, advirtió que el problema apenas comienza y pidió la intervención del Ayuntamiento de Escárcega antes de que el lugar se transforme en un foco de contaminación, debido también a que el predio permanece cubierto de maleza.

Los habitantes solicitaron a las autoridades municipales realizar la limpieza del terreno, retirar los residuos y establecer vigilancia para evitar que continúe siendo utilizado como basurero, pues señalaron que una vez que estos puntos se consolidan resulta más complicado recuperar las condiciones adecuadas del lugar.