viernes, agosto 28, 2026
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VECINOS PIDEN INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO POR LOTE BALDÍO CONVERTIDO EN TIRADERO CLANDESTINO

Un lote baldío ubicado en la calle 21, entre 28 y 26 de la colonia Fátima, comenzó a convertirse en un tiradero clandestino ante la falta de vigilancia y la irresponsabilidad de personas que utilizan el predio para abandonar todo tipo de desechos.

Vecinos denunciaron que en los últimos días el terreno ha acumulado bolsas de basura, desperdicios e incluso animales mµ£rtøs, generando malos olores y condiciones insalubres para quienes habitan en los alrededores.

Felipe Blanco, vecino del sector, advirtió que el problema apenas comienza y pidió la intervención del Ayuntamiento de Escárcega antes de que el lugar se transforme en un foco de contaminación, debido también a que el predio permanece cubierto de maleza.

Los habitantes solicitaron a las autoridades municipales realizar la limpieza del terreno, retirar los residuos y establecer vigilancia para evitar que continúe siendo utilizado como basurero, pues señalaron que una vez que estos puntos se consolidan resulta más complicado recuperar las condiciones adecuadas del lugar.

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