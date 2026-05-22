UNA ABUELITA LESIONADA AL CHOCAR SU CAMIONETA CONTRA UN KO’OX

San Francisco de Campeche.- Una mujer de la tercera edad resultó lesionada al verse involucrada en un percance vial sobre la avenida Resurgimiento, cerca de la avenida Escénica, donde al conducir una camioneta intentó dar vuelta en “U” en el carril adaptado a causa de labores de reparación e impactó a un camión Ko’ox.

Datos obtenidos en el lugar indican que la víctima intentó incorporarse hacia el retorno pero terminó atravesándose al paso de la unidad de transporte público, que circulaba con preferencia y cuyo operador no logró frenar a tiempo y terminó impactando la parte lateral de la otra unidad.

La camioneta presentó daños materiales de regular cuantía y la conductora con golpes y crisis nerviosa, ante lo cual testigos solicitaron la presencia de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes tras brindar atención prehospitalaria dictaminaron que no ameritaba traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito realizaron diligencias para el deslinde de responsabilidades y el control del tráfico vehicular.