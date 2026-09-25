LAYDA GANÓ POR MEDIO DEL FRAUDE Y CAMPECHE PAGÓ LAS CONSECUENCIAS: ÁLVAREZ MÁYNEZ

-Morena cae en la ilegalidad al adelantar los tiempos electorales, lamenta

San Francisco de Campeche.- A su llegada al Aeropuerto Internacional “Alberto Acuña Ongay”, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, recalcó que su partido presentará a sus candidatos para las elecciones locales y federales de 2027 en las fechas legales, y no como Morena, que cae en la ilegalidad al adelantarse a los tiempos electorales. Expresó que su partido ganará los comicios y manifestó que Layda Sansores ganó por medio del fraude.

Subrayó que MC no va a avalar las prácticas en que incurre el partido en el poder, sino que esperará los tiempos legales, y afirmó que su partido ganará los próximos comicios: “Como ganamos hace 5 años, que hubo fraude. Layda Sansores no debería ser la gobernadora, pues llegó por fraude y, lamentablemente, Campeche ha pagado las consecuencias de esta situación, pero hoy hay otras condiciones y la gente votará con libertad para construir una alternativa para el futuro del Estado”.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el 19 de febrero de 2027 los partidos deben detallar quiénes serán sus candidatos de mayoría relativa y, el 26 de febrero, los de representación proporcional.

Respecto a los candidatos locales, el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aún no tiene fechas exactas.

Video: La Barra Noticias.