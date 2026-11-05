¡SE VA LA EXGOBERNADORA SUPLENTE! YERALDINE BONILLA RENUNCIA AL GOBIERNO TRAS SUSTITUIR A RUBÉN ROCHA

—La primera mujer gobernadora sinaloense dedica un mensaje de agradecimiento al mandatario con licencia.

Hoy, miércoles 4 de noviembre, Yeraldine Bonilla Valverde presentó su renuncia como secretaria general de Gobierno de Sinaloa y entregó el documento a Graciela Domínguez Nava, actual gobernadora.

En su mensaje de despedida, agradeció al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por confiar en ella y convertirla en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno. Además, destacó que la política exige “oficio, entrega y mucha congruencia”.

Bonilla Valverde llegó a la gubernatura en mayo pasado, luego de que el Congreso de Sinaloa aprobara por unanimidad una licencia temporal de 30 días para Rocha Moya, señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, fue designada para sustituirlo, con lo que se convirtió en la primera mujer gobernadora de Sinaloa.

La exfuncionaria calificó esa experiencia como el mayor honor de su vida.

Su salida ocurre mientras Rocha Moya permanece separado del cargo y continúan las investigaciones sobre las acusaciones en su contra.