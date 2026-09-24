LA AMPE DEFENDERÁ A PERIODISTAS QUE SON PERSEGUIDOS Y DEMANDADOS: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Durante su programa para el Grupo Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer que el periodista Jorge Luis González Valdez fue nombrado por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE), con sede en República Dominicana, como director en México, por lo cual lo felicitó.

González Valdez explicó que la Asociación surge ante las circunstancias, afectaciones y de cómo lastiman a quienes publican libros y a los periodistas, para defenderlos ante actos de persecución y demandas.

La AMPE, prosiguió, cuenta con 35 representaciones en igual número de países, y cada director aglutinará a asociaciones y periodistas libres para intentar que nos sean lastimados, sino intervenir para apoyarlos. El 7 de octubre será la presentación de la plataforma, adelantó.