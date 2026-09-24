¡EN EL ABANDONO! LLUVIAS CONVIERTEN CAMINO LA VICTORIA-DIVISIÓN DEL NORTE EN TRAMPA; QUE INTERVENGAN RATH Y EL GOBIERNO DE LAYDA

Escárcega.- Habitantes del ejido La Victoria denunciaron las malas condiciones del camino que comunica con División del Norte, el cual permanece prácticamente en el abandono y durante la temporada de lluvias se vuelve difícil de transitar, ante lo cual exigen a su autoridad, al alcalde Juan Carlos Hernández Rath y a las autoridades encabezadas por la gobernadora Layda Sansores que intervengan.

A través de un video exhibieron el deterioro de la vía, lo que afecta principalmente a quienes la utilizan como una de las principales rutas de acceso hacia División del Norte, pues con las lluvias se forman encharcamientos y zonas intransitables que complican el paso de vehículos.

Los pobladores cuestionaron además la falta de gestión del agente municipal del ejido, a quien responsabilizan de no atender las necesidades de la comunidad, e incluso expresaron su molestia por la falta de acciones para buscar una solución a este problema que, aseguran, lleva varios años.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Hernández Rath y estatales a cargo de Layda Sansores, para que inspeccionen el camino e implementen trabajos de rehabilitación, pues se trata de una vía utilizada diariamente por habitantes de la región.