HOMBRE AJENO A LA UAC INGRESA A PREPARATORIA Y ES HALLADO INCONSCIENTE EN LOS BAÑOS

La presencia de un hombre ajeno a la Universidad Autónoma de Campeche dentro de la Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos” provocó la movilización de policías y cuerpos de emergencia. El sujeto fue localizado inconsciente en el área de sanitarios y, de acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), presuntamente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente.

La propia Universidad confirmó que el hombre ingresó a las instalaciones durante la jornada escolar y requirió asistencia médica. Personal administrativo y directivo activó los protocolos de seguridad y solicitó apoyo al 911, lo que generó la llegada de los cuerpos de emergencia.

La SPSC informó que elementos de la Policía Estatal atendieron el reporte y que personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) valoró al hombre, quien posteriormente fue retirado de las instalaciones.

El incidente generó versiones en redes sociales sobre una supuesta agresión con arma blanca. La Secretaría descartó esa versión y aseguró que no ocurrió ninguna agresión de ese tipo ni se presentó una situación que pusiera en riesgo a los estudiantes.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Campeche aseguró que ningún alumno estuvo involucrado ni se encontró en riesgo, y que las actividades escolares continuaron con normalidad.

El caso deja, sin embargo, un dato relevante: una persona completamente ajena a la institución logró ingresar al plantel y llegar hasta el área de sanitarios, donde finalmente fue localizada y se activaron los protocolos de seguridad.