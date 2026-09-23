SE PERDIERON MUCHÍSIMOS EMPLEOS POR LA CRISIS PETROLERA, PERO YA LOS RECUPERAMOS: JORGE LAVALLE

Campeche.- El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Jorge Luis Lavalle Maury, reconoció que la crisis petrolera provocó la pérdida de muchísimos empleos en la entidad, pero aseguró que han sido recuperados mediante las acciones de impulso a la actividad empresarial y de diversificación económica implementadas por la Administración estatal.

En cuanto a las afectaciones por la crisis, el funcionario admitió que no sólo alcanzaron a las empresas petroleras, sino también a las que prestan servicios al sector petrolero, donde entra el terciario.

Lavalle Maury argumentó que la economía no puede modificarse de la noche a la mañana, pues se requieren políticas públicas y decisiones acertadas, y señaló que la gobernadora pidió buscar mecanismos para “despetrolizar” el Estado, pues la economía campechana estuvo hiperconcentrada durante décadas en una sola actividad.

“Cuando esa actividad va bien, a todos nos va bien, pero cuando atraviesa por un bache como el que hemos vivido, el más fuerte en muchísimos años, nos afecta de manera importante”, explicó.

Como parte de la estrategia de diversificación, Lavalle Maury mencionó el Plan Campeche en el sector primario, que, dijo, ya muestra resultados con un crecimiento sostenido del 13% en el último trimestre.

El secretario aseguró que el Gobierno Estatal trabaja de la mano con los empresarios y que su deseo es que no cierre ninguna empresa y que se abran nuevas, pero existen circunstancias que llevan a los empresarios a tomar decisiones propias.

En materia de empleo, el funcionario informó que, en lo que va de la Administración, de septiembre de 2021 a agosto de 2026, se han generado 53 mil 223 empleos brutos. “Esto significa que hemos prácticamente recuperado el bache y esa pérdida tan importante que tuvimos”, aseguró.