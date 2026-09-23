LLUVIAS Y ACTIVIDAD ELÉCTRICA PERSISTEN EN GRAN PARTE DEL ESTADO, REPORTA PROTECCIÓN CIVIL
La Secretaría de Protección Civil del Estado (Seproci) informó que ecos de lluvia continúan sobre diversos municipios de Campeche, con precipitaciones que se mantendrán de manera intermitente hasta disiparse.
Las lluvias se presentan en Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Campeche, Seybaplaya, Hopelchén, Calakmul, Champotón, Escárcega y Candelaria.
Protección Civil señaló que, mientras persistan estas condiciones, también se mantendrá la actividad eléctrica asociada a las precipitaciones.