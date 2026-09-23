JORGE GONZÁLEZ VALDEZ ES DESIGNADO DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE PERIODISTAS Y ESCRITORES EN MÉXICO

La Presidencia de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE) con sede en República Dominicana anunció la designación del periodista y comunicador Campeche director nacional de la organización en México.

La designación forma parte del proceso de expansión y fortalecimiento de la AMPE, entidad que impulsa la integración de periodistas, escritores y profesionales de la comunicación, promoviendo el intercambio de experiencias, la cooperación internacional y defensa de valores vinculados al ejercicio periodístico y la producción literaria.

Jorge Luis González Valdés tendrá entre sus responsabilidades representar a la AMPE en México, desarrollar vínculos con periodistas, escritores, medios de comunicación, instituciones académicas y organizaciones profesionales, así como contribuir al crecimiento de la entidad en el territorio mexicano.

La designación fue realizada por el Consejo directivo Mundial de La Asociación Mundial de Periodistas y Escritores a cargo del presidente internacional Salvador Ramírez.