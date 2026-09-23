“LES VA A DAR DIARREA A LOS DE ENFRENTE”; LAYDA PRESUME COMPETITIVIDAD MIENTRAS EMPRESARIOS ENFRENTAN CRISIS Y CIERRES

San Francisco de Campeche.- Emocionada por el reporte de su secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, de que Campeche llegó al lugar número 13 en competitividad económica, la gobernadora Layda Sansores soltó: “Les va a dar diarrea a los de enfrente”, sin embargo, omitió que los dirigentes de cámaras empresariales han advertido sobre la crisis en el sector, lo que se traduce en el cierre de negocios y la consecuente pérdida de empleos.

Lo anterior, durante su programa semanal, donde Lavalle Maury informó del “avance” de 6 lugares en el índice estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para quedar en la décimo-tercera posición, a lo que la mandataria celebró: “Vamos bien”, y agregó: “Es la mejor posición que hemos tenido en 11 años, pero además sin petróleo”.

Lo que le faltó aclarar a Layda Sansores es por qué dirigentes de cámaras empresariales han alertado e incluso ha hecho llamados a la unidad, para enfrentar la crisis económica que padece el Estado, lo cual ha orillado a muchos empresarios a reducir el número de empleados o cerrar. ¿A ellos se referirá cuando citó “a los de enfrente”?