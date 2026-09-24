PT Y MORENA PROFUNDIZAN FRACTURA; PETISTAS ADVIERTEN QUE SIN SUS VOTOS LA 4T PODRÍA PERDER HASTA 12 GUBERNATURAS

La fractura entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena es cada vez más evidente. Ante las voces morenistas que plantean que el PT debería limitarse a buscar diputaciones, el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que su partido cuenta con los votos suficientes para afectar las posibilidades de la 4T en entre 7 y 12 gubernaturas en las próximas elecciones.

Sandoval Flores cuestionó que Morena no reconozca la aportación del PT a la coalición “Sigamos haciendo historia” y sostuvo que, sin los votos petistas, tampoco se alcanzarían las dos terceras partes necesarias en la Cámara de Diputados para aprobar determinadas reformas.

La confrontación refleja las diferencias que han surgido entre ambos partidos sobre el reparto de espacios y el papel que debe desempeñar el PT dentro de la coalición oficialista.