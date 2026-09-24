CON LAYDA SE HA VUELTO CADA VEZ MÁS COMÚN ESCUCHAR DE 1 A 2 EJECUCIONES CADA SEMANA: JORGE ABRAHAM

Al criticar que las autoridades estatales minimicen el tema de la inseguridad, el diputado del PRI, Jorge Salim Abraham Quijano, recalcó que desde que inició la administración de Layda Sansores cada vez es más común escuchar de al menos una o dos ejecuciones cada semana.

Exigió al secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, y a las autoridades estatales que expliquen y aclaren cuáles son las células criminales, a qué grupos pertenecen y cuál es el nivel de penetración que tienen en la destrucción del tejido social de nuestra sociedad. “Campeche necesita un informe real de lo que está sucediendo”, sentenció.

También destacó que en el Congreso del Estado la Comisión de Seguridad tiene que asumir su responsabilidad y analizar a detalle ese suceso, así como la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) contra los mandos policiacos por el operativo fallido en Kobén.