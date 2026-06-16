FGECAM ANALIZA PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA ACUSADO DE HABER BALEADO A EL PITBULL “ZEUS”

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) analiza la posibilidad de solicitar un Procedimiento Abreviado (PA) en contra de Juan “N”, quien fue vinculado a proceso por maltratøo animal tras ser señalado como presunto responsable de asesinar a balazos a “Zeus”, un perro de raza Pitbull. De concretarse esta figura jurídica, el imputado podría declararse culpable y acceder a una pena reducida conforme a lo establecido por la ley.

El titular de la Vicefiscalía de Delitos Contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown Gantus, confirmó que el caso se encuentra en evaluación por parte del área de litigación, luego de que el pasado 1 de junio Juan “N” fuera vinculado a proceso y se iniciara la etapa intermedia del procedimiento judicial y aclaró que aún no existe una decisión definitiva sobre la aplicación del mecanismo.

Brown Gantus destacó que, independientemente de lo que ocurra con la carpeta por maltrato animal, el acusado enfrenta investigaciones por delitos de mayor gravedad. Juan “N” permanece recluido en el penal de San Francisco Kobén desde 2025 por su presunta participación en el asesinato de dos personas en las colonias Cumbres y Carmelo, uno de ellos exelemento de la Policía Estatal. Además, señaló que el ∂rm∂ utilizada para privar de la vida a “Zeus” habría coincidido, mediante pruebas balísticas, con otras carpetas de investigación relacionadas con homicidios.

El vicefiscal indicó que todas las causas penales que pesan sobre el imputado podrían acumularse, por lo que consideró que enfrentará una larga permanencia en prisión. Mientras tanto, el área jurídica de la Fiscalía especializada continúa valorando si propone el Procedimiento Abreviado en el caso del perro “Zeus”, un hecho que generó indignación entre defensores de los animales y la sociedad campechana.