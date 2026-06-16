ALCALDÍA REALIZA LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL DE LA BASE AERONAVAL 

– Acciones para prevenir inundaciones durante temporada de lluvias.

La Alcaldía de Campeche llevó a cabo trabajos de limpieza y desazolve en el canal pluvial de la Base Aeronaval, considerado uno de los más importantes de la ciudad por su capacidad para conducir los escurrimientos de agua provenientes de diversas colonias, fraccionamientos y comunidades cercanas.

Las labores que forman parte del Plan de Lluvias 2026, incluyeron el retiro de maleza, lodo y basura acumulada en el cauce, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones y evitar afectaciones al patrimonio de las familias que habitan en zonas aledañas. Para estas acciones se empleó maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora, además de cuadrillas de trabajadores que realizaron labores manuales en distintos puntos del canal.

Los trabajos abarcan el tramo comprendido desde Siglo XXI hasta la Base Aeronaval y la colonia Cuatro Caminos. Este canal es fundamental para la descarga de escurrimientos provenientes de localidades como Chiná y Chulbac, además de recibir aguas pluviales de colonias y fraccionamientos como Héroe de Nacozari, Siglo XXI, Cuatro Caminos, Colonia México, Quinta de los Españoles, Hacienda Santa María, Concordia y Villas La Hacienda.