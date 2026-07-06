RESOLUCIONES DE LA JUEZA EDELMIRA CERVERA SON ARBITRARIAS: COLECTIVO CAMPECHE PORLAS 40 HORAS; “INVESTÍGUENLA”

Colectivos y organizaciones civiles exigieron el cambio inmediato de la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria para Yahari Brito, al considerar que su embarazo de alto riesgo y su estado de salud ameritan atención con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, y cuestionaron el desempeño de la jueza de Control, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, a quien atribuyen resoluciones que consideran arbitrarias.

El pronunciamiento publicado por el colectivo Campeche por las 40 horas, surge luego de que se hiciera público el caso de la familia Bastarrachea, cuya liberación fue ordenada por la justicia federal al detectarse violaciones a sus derechos humanos y presuntas anomalías en el proceso judicial.

Sostienen que dicho procedimiento fue validado por la jueza Cervera Sánchez, quien también ha sido señalada por haber impuesto medidas contra un medio de comunicación local.

En el caso de Yahari Brito, las organizaciones afirman que la activista permanece en prisión preventiva pese a enfrentar un embarazo de alto riesgo, situación que ya derivó en una hospitalización de urgencia entre el 30 de marzo y el 2 de abril, por lo cual consideran que mantenerla recluida es un riesgo para su salud y la del bebé.

La petición está respaldada por el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las Reglas de Bangkok de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumentos que contemplan medidas distintas a la prisión preventiva para mujeres embarazadas en situaciones de riesgo.

Asimismo, exigieron que el Consejo de la Judicatura realice una revisión integral de los casos atendidos por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez y, de acreditarse irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes, e hicieron un llamado a las autoridades a atender el caso de Yahari bajo criterios humanitarios y respetando los derechos humanos.