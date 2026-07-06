REVISAREMOS CÓMO FUE LA CAPTURA DE “EL MAYO” Y LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE EU: SHEINBAUM; MAÑANA HABLARÁ DEL TEMA

Al asegurar que su Gobierno combate al narco y a las organizaciones criminales, “pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y hay que esclarecer los hechos”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó hoy lunes que la conferencia de mañana estará dedicada al caso de “El Mayo” Zambada.

“No se trata de no combatir las organizaciones criminales”, afirmó, sino de revisar “cómo ocurrieron las cosas” y la actuación de las autoridades de Estados Unidos durante la captura.

Video: Avi.