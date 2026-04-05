271 MUNICIPIOS CON MÁS BENEFICIARIOS BIENESTAR QUE HABITANTES, REVELA INFOGRAFÍA

Señala 314 mil beneficiarios únicos registrados

El usuario Luis Martínez difundió una infografía en X (antes Twitter) en la que señala que al menos 271 municipios del país registran más beneficiarios “únicos” de programas sociales federales que habitantes estimados, con base en un cruce entre el Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar y proyecciones de población municipal del CONAPO. En la visualización también indica que existirían alrededor de 314 mil beneficiarios únicos en municipios donde la población proyectada sería menor al número de apoyos registrados.

De acuerdo con la información presentada Martínez en su publicación, los datos corresponden a beneficiarios únicos —es decir, sin duplicados dentro del padrón— y a estimaciones poblacionales oficiales, lo que da origen al señalamiento de registros fantasma en municipios donde la cifra de apoyos federales supera el número de habitantes proyectados.