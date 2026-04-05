ENFRENTAMIENTO A BALAZOS ENTRE POLICÍAS Y CIVILES ARMADOS EN LA JOSEFA ORTIZ DEJA CINCO HERIDOS

Un reporte al número de emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Corregidora, en la colonia Josefa Ortiz, lo que movilizó a elementos de la policía estatal. Al arribar al sitio y confirmar la situación, los uniformados fueron recibidos con disparos por parte de un grupo de sujetos que presuntamente se encontraban en estado inconveniente.

Ante el riesgo, los agentes solicitaron apoyo y respondieron a la agresión, lo que derivó en un intercambio de disparos en la zona. Como resultado del enfrentamiento, cuatro de los presuntos atacantes resultaron heridos, así como un elemento policiaco.

Tras los hechos, se desplegó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia, mientras que el área fue acordonada en espera del arribo de personal de la fiscalía general del estado, quienes llevarían a cabo las investigaciones correspondientes.