A CASI CINCO AÑOS DE GOBIERNO, LAYDA SANSORES SIGUE ENTRE LOS PEORES GOBERNADORES DEL PAÍS

La percepción ciudadana sobre el desempeño del Gobierno de Campeche mantiene a Layda Sansores San Román en los últimos lugares del país, de acuerdo con la edición 76 del Ranking de Gobernadores de México de CE Research. La mandataria aparece en la posición 30 de 32 en los indicadores de capacidad de gobierno, combate a la pobreza, finanzas y seguridad, ubicándose únicamente por encima de Veracruz y Zacatecas.

En capacidad de gobierno obtuvo una aprobación del 30%; en combate a la pobreza también registró 30%; mientras que en finanzas alcanzó el mismo porcentaje. En seguridad consiguió su mejor evaluación con 44% de aprobación, aunque esa calificación no fue suficiente para salir de los últimos lugares del país, al mantenerse en el sitio 30 del ranking nacional.

Los resultados se conocen cuando la administración estatal se acerca a cumplir cinco años de gestión, reflejando que la percepción sobre el desempeño del Gobierno de Campeche continúa entre las más bajas del país en áreas consideradas prioritarias. La evaluación de CE Research coincide con otros ejercicios demoscópicos recientes, que también han ubicado a Layda Sansores entre los gobernadores con menor aprobación a nivel nacional.

Fuente: CE Research, Ranking de Gobernadores de México Edición 76