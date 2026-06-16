SIN RESULTADOS A CASI UN AÑO DE LA PRIMERA LICITACIÓN POR $12 MILLONES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA… ¡Y VA LA SEGUNDA POR $18 MILLONES!
-“HOTELEROS LOCALES REVELARON QUE ESTÁN PEOR DE LO QUE LAS CIFRAS OFICIALES SEÑALAN”: TANIA GONZÁLEZ
San Francisco de Campeche.- A casi un año de la primera licitación para posicionar a Campeche como destino turístico, el Gobierno Estatal no ha mostrado resultados tangibles, pero ya prepara una nueva inversión que supera el monto anterior, denunció la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, y reveló que hoteleros locales le informaron que están peor de lo que las cifras oficiales señalan sobre una “preocupante baja”.
“El dinero se reinvierte en un mismo concepto cuando se tuvieron los resultados previos del año anterior. Sin embargo, al no haber visto ni logotipos, ni eslóganes ni nada de la campaña 2024, volvemos a licitar por segunda vez el mismo concepto, y es el día que no los vemos”, sentenció, y exigió cuentas claras y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
La legisladora recordó que en noviembre de 2024 se licitaron 12 millones de pesos para el desarrollo de una nueva marca turística, con fecha de entrega fijada para el 15 de julio pasado. Sin embargo, hasta el momento no han presentado nada que evidencie el avance del proyecto.
A pesar de este panorama, el Gobierno Estatal inició un nuevo proceso de licitación por 18 millones de pesos —nueve de ellos destinados a una segunda campaña de promoción—, mientras que la ocupación hotelera en julio de 2025 registró una preocupante caída al 54 por ciento.
González Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, cuestionó además la inclusión de un “barco para fotos” (set) dentro del nuevo proyecto, adjudicado a una empresa de Tijuana, y advirtió que este tipo de acciones carecen de sentido sin una estrategia de promoción sólida.