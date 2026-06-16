RETROEXCAVADORA TERMINA EN EL FONDO DE LA LAGUNA DE CHAMPAYÁN; LANCHEROS EVITAN TRAGEDIA

Momentos de tensión se vivieron en el muelle de la Laguna de Champayán, en Altamira, Tamaulipas, luego de que una retroexcavadora se hundiera por completo mientras era maniobrada para ser subida a una plataforma tipo chalán. El accidente ocurrió cuando la pesada maquinaria realizaba las maniobras de embarque y terminó cayendo al agua ante la mirada de trabajadores y personas que se encontraban en la zona.

El operador logró salir de la cabina segundos antes de que la unidad desapareciera bajo la superficie, sin embargo, la emergencia se agravó al descubrirse que el trabajador no sabía nadar, por lo que lancheros que estaban cerca acudieron de inmediato para auxiliarlo y ponerlo a salvo.

Fuente: Comunica México