SOMOS LA RESISTENCIA: CUANDO LA PERRA ES BRAVA… | Por Víctor Améndola
Circulan por ahí una serie de comentarios de Juanito Juanita Juanite Herrera Real, en contra de GSS, sobrino de la gobernadora Layda Sansores. Me parecen comentarios subidos de tono. Y más viniendo de un supuesto “servidor público”, que ameniza todos los martes en ese programa mezcla de algo cómico, mágico y musical; y que aparece sentado justo a lado precisamente de la C. gobernadora.
Ese programa se paga con los impuestos de todos los campechanos.
Se hace desde el Poder, con todo el peso del estado y del Estado.
Se usa para agredir, insultar, calumniar y difamar a todo aquel que cuestiona y critica este gobierno depredador, depravador y degradador.
Y es un instrumento de dispersión y de distracción del fracaso que es esta administración.
Reproduzco aquí dos mensajes de su perfil de FB de Juanito Juanita Juanite:
1.- Me salió malo y llorón el sobrino, igual o peor que el Vándalo al que sirve con tanta devoción.
2.- ¿Y a parte de su fauna nociva y de jilgueros a sueldo ya habrá podido afiliar el sobrino dolido a alguien más al PT Campeche?
Hasta ahí. Vaya espectáculo que estamos viendo, leyendo y escuchando.
Es tan estúpida esta 2da publicación, que le “pegan” al mismo partido político, sin el cual ninguno de los, Juanite y gobernadora, hubieran podido llegar y sentarse donde están. Los adversarios de la gobernadora están plácidamente sentados con palomitas y refresco en mano.
Pablo Lazarus, ya debe haberse puesto la camisa de los nervios arcoíris . Y Esteban Hinojosa debe estar diciendo: “maldita sea la hora en que me alejé del cine nopor gay”. No cabe duda de que cuando la perra es brava… hasta a los de casa muerde.
Pobre Juanite… no entiende que él es solo un triste lacayo lame suelas, un triste empleado que vive días de fama efímeros, y que cuando sea indispensable (y no falta mucho para ello) le darán una patada en el lo-cu. Y a todo esto… la Gobernadora…
¿Es tanta la finta mediática; es tan intenso el show de payasos del circo de tres pistas, que permite que se insulte a uno de los “suyos” de esa forma?
Dice Johnny Deep:
“Envejecer con elegancia puede ser fantástico”… pobre gobernadora… que con los años esté permitiendo que su lacayo más cercano, sea el que vaya embarrando a su prole.
Así se llevan. Así son ellas… y elles!
V. Améndola
Rōnin