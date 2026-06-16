martes, junio 16, 2026
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ANUNCIA ARMENTÍA INICIATIVA DE MC PARA PROTEGER A PERIODISTAS

San Francisco de Campeche.- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, anunció que su compañero Pedro Hernández MacDonald presentará una iniciativa para la protección de periodistas, reporteros y la libertad de expresión, tras lo ocurrido el fin de semana con la detención de un reportero que cubría un accidente, y advirtió que en este Gobierno no hay garantías para nadie.

Señaló que “con este Gobierno no hay garantías de seguridad ni para los ciudadanos, como ocurrió en un retén, por eso el llamado es a la buena práctica, a que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) respete la norma de ser primer respondiente”.

Armentía López lamentó que la violación a los derechos humanos ha sido sistemática, una constante en este Gobierno, pues a donde voltees hay represión, persecución y garrote a quien no comparta las posturas gubernamentales.

Video: La Barra Noticias.

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