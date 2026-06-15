LOS 20 FRACASOS DE LA 4T: JOSÉ_ANTON; “DINERO PÚBLICO DESPERDICIADO”

Mediante una gráfica difundida en sus redes sociales, el analista político Jose_anton expuso 20 fracasos de la autodenominada cuarta transformación, donde destacan el sobrecosto y vacío Tren Maya, la vacía e inoperante Megafarmacia, el desabasto de medicinas, las promesas sin resultados de las Islas Marías y turismo del Bienestar, la estrategia de AMLO de “abrazos, no balazos” que ha dejado oficialmente 200 mil mu3rte$ y la súpercomputadora que quedó en proyecto.

Y resume: “Más gasto, menos resultados; promesas incumplidas, dinero público desperdiciado, bienestar que no llega y México pierde”.

José_anton agregó el siguiente texto: “La 4T prometió transformar México… y vaya que lo hizo: trenes vacíos, hospitales sin medicinas, obras con sobrecostos, corrupción récord y una deuda que no deja de crecer. Lo más caro no fueron los proyectos. Lo más caro fue creerles”.