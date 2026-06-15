ESTREMECEDOR VIDEO DE COCODRILO SE HACE VIRAL
En las redes sociales de Quintana Roo News circula un escalofriante video filmado en Tulum, cerca del muelle de ese destino turístico, donde ser observa a un enorme cocodrilo avanzando entre el agua llevando en la mandíbula el cuerpo inerte de un lomito.
El material generó una ola de reacciones entre internautas, quienes expresaron tristeza, preocupación y debate sobre la convivencia con la fauna silvestre en la región.
Mientras tanto, especialistas recuerdan que los cocodrilos son parte natural de los ecosistemas de Quintana Roo, y que durante esta temporada pueden ser observados con mayor frecuencia en lagunas, manglares, canales y zonas cercanas a áreas urbanas.
Ante el evento, que encendió las alertas sobre los riesgos que implican invadir o acercarse a los hábitats naturales de esos depredadores, las autoridades recomendaron no acercarse a los cuerpos de agua donde habitan estos reptiles, mantener a las mascotas bajo vigilancia y respetar la señalización preventiva.