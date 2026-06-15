IDENTIFICAN A JOVEN MOTOCICLISTA QUE MURIÓ TRAS ACCIDENTE EN LA AVENIDA PATRICIO TRUEBA

Como V.R.R.F., de 21 años de edad, fue identificado el joven motociclista que perdió la vida durante la madrugada del domingo 15 de junio en la avenida Patricio Trueba y de Regil, a la altura de la Facultad de Medicina, en la capital campechana.

La causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico severo. Tras las diligencias legales correspondientes realizadas por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Los primeros reportes señalan que el accidente habría sido provocado por el exceso de velocidad, situación que ocasionó que el joven perdiera el control de la motocicleta que conducía mientras circulaba sobre dicha vialidad.

Al perder el control, la unidad se impactó contra una caja de registro de concreto. Debido a la fuerza del choque, el motociclista golpeó violentamente la cabeza contra el camellón y la estructura, falleciendo en el lugar de los hechos antes de que pudiera recibir atención médica.