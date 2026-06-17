LAYDA JUSTIFICA GASTO EN EL DOMO DEL JAGUAR Y NIEGA QUE FUERAN 40 MILLONES DE PESOS

TRAS RECONOCER LA BAJA ASISTENCIA, PLANTEA TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATRAER PÚBLICO CUANDO VUELVA A JUGAR MÉXICO

La gobernadora Layda Sansores San Román justificó el gasto realizado para las transmisiones del Mundial de Futbol en el Domo del Jaguar y negó que se hayan destinado 40 millones de pesos para la instalación de la pantalla y el montaje del espacio. Aseguró que la inversión fue de cuatro millones y medio de pesos y afirmó que los recursos provinieron del área de deporte, por lo que estaban etiquetados para ese fin y no podían utilizarse para cubrir servicios como energía eléctrica u otros gastos corrientes.

La mandataria reconoció que los partidos posteriores ya no generan el mismo interés entre la población y, ante la baja asistencia registrada, anunció que cuando vuelva a jugar la Selección Mexicana se buscará habilitar transporte especial desde algunas colonias para facilitar el traslado de los asistentes y aumentar la afluencia al Domo del Jaguar.