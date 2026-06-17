EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE JUNIO DE 2026

DETIENEN A VOCERO BORRACHO, Y LO DEJAN IR.

Nos comentan nuestros jilgueros de la SPSC que el pasado domingo, elementos de la policía estatal detuvieron borracho —y en situación embarazosa con unos chamacos— a la compadra de Layda Sansores, con quien protagoniza cada martes de jaguar. Que cachado en flagrancia, enfrentó con prepotencia a los gendarmes, y tras realizar varias llamadas telefónicas —se presume que a la comandanta Marcela Muñoz—, lo dejaron ir.

Molesto porque le arruinaron la fiesta, Juana Herrera culpó de lo ocurrido a Gerardo Sánchez, mejor conocido como Seso Loco, a quien calificó de malo y llorón en sus redes, y le exhibió una grabación que según contestó el sobrino incómodo, está editada y sacada de contexto, además de que exhibe la corrupción de Layda Sansores cuando fue alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón.

Es segunda ocasión que sale impune del mismo delito este sujeto de clóset, que cambia la guayabera por un huipil al calor del alcohol. El incidente exhibe que en el gobierno de Layda Sansores se aplica la justicia de manera selectiva, pues mientras decenas de campechanos son detenidos por el mismo delito, al vocero cachado tragándose algo así como un micrófono, lo dejaron ir. Bien dicen que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.

CONFIRMA QUE PARTICIPÓ EN GOBIERNO DE LAYDA.

La disputa pública entre Juana Herrera y el Seso Loco sacó a relucir la estupidez de ambos. El vocero, con su airada reacción, confirmó lo ocurrido. Y el sobrino rehabilitado, tratando de capitalizar políticamente la ofensa, confirmó que ha sido parte activa del fracasado y corrupto gobierno de Layda Sansores. Aquí ponemos un extracto de su contestación.

“Me enorgullece lo que ayudé a generar y propiciar durante esta administración… lo hice con honestidad, con trabajo y con la convicción de impulsar el desarrollo… no pedí nada a cambio en proyectos estratégicos… muchos de las cosas que hoy se presumen como logros de la 4T en Campeche, también fueron ideas, gestiones y batallas que ayudé a empujar”.

No es ningún secreto que tentó el Seso Loco como sus hermanos han sido parte activa de la nefasta administración de Layda Sansores, por lo que a ellos también debemos agradecer la acentuada desaceleración económica que ha ocasionado tanto desempleo, la crisis de inseguridad y la cada vez peor atención médica. Sus “proyectos estratégicos, ideas, gestiones y batallas” le dieron en la madre a Campeche. ¿Así quiere seguir mal gobernando?