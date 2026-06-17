“NI UN CENTAVO HEMOS TOMADO DEL DINERO DEL GOBIERNO”; LAYDA JUSTIFICA SUS VIAJES AL EXTRANJERO

La gobernadora Layda Sansores San Román aseguró que los viajes que realiza al extranjero son cubiertos totalmente con recursos propios y negó que se utilice dinero público para ese fin. Explicó que acostumbra realizar un viaje al año para visitar a sus nietas, quienes viven fuera del país, y que para ello solicita permiso al Congreso del Estado.

Sansores afirmó que durante los años que ha permanecido al frente del Gobierno de Campeche únicamente ha realizado ese viaje anual, generalmente durante su cumpleaños y por un periodo de cinco días. Además, sostuvo que todos los gastos son pagados con su dinero, por lo que reiteró que “ni un centavo” de recursos gubernamentales ha sido destinado a esos desplazamientos.