MENSAJE ANÓNIMO SOBRE PRESUNTO TIROTEO ACTIVA OPERATIVO DE SEGURIDAD EN COBACAM CALKINÍ

Un mensaje anónimo que advertía sobre un presunto tiroteo en el Colegio de Bachilleres de Calkiní activó los protocolos de seguridad de la institución y generó preocupación entre estudiantes, docentes y padres de familia. La amenaza circuló en redes sociales y además fue localizada dentro del plantel, por lo que la Dirección General del COBACAM notificó de inmediato a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

Como medida preventiva, este miércoles habrá presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en las inmediaciones de la escuela, mientras que la Fiscalía General del Estado ya tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada por la directora. El COBACAM informó que las actividades académicas se desarrollarán de manera normal y aseguró que se mantendrán las acciones necesarias para garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.