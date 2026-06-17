DICHOS DE PRIMA DE AMLO NO REPRESENTA EL SENTIR DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y TENDRÁ LLAMADO DE ATENCIÓN: SHEINBAUM
EN UN MITIN, LA PARIENTE DEL EXPRESIDENTE LLAMÓ TIRANO, MISÓGINO Y ASQUEROSO A TRUMP
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que habrá un llamado de atención para Manuela Obrador Narváez, delegada federal de los Programas para el Desarrollo en Chiapas y prima de Andrés Manuel López Obrador, tras sus polémicas declaraciones contra el presidente Donald Trump, a quien, entre otras cosas, llamó asqueroso.
La mandataria dijo que pidió a la secretaria de Bienestar hablar con Manuela Obrador, revisar si hubo una falta administrativa porque es militante y funcionaria y abrió la puerta a una revisión de la Secretaría Anticorrupción.