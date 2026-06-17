TAMBIÉN HUBO AMENAZA DE TIROTEO EN EL CBTIS 126 DE CALKINÍ Y SUSPENDEN CLASES

No sólo en el Cobacam hubo advertencia en redes sociales sobre un tiroteo, sino también en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 126 de Calkiní, la Dirección decidió suspender las actividades académicas para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

En las inmediaciones del plantel, ubicado en la colonia Fátima, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), en coordinación con la Policía Municipal y la Guardia Nacional, montaron guardias permanentes y operativos de vigilancia.

La autoridad del plantel anunció que interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, y pidió a la Policía Cibernética rastrear el origen de la publicación que genera preocupación y temor. Información y fotos: Informativo Noj Bej.