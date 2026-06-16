TRÁILER DERRIBA CUATRO POSTES Y COLAPSA CABLEADO EN EL PUERTO PESQUERO

Ciudad del Carmen.- Un tráiler presuntamente derribó alrededor de cuatro postes de cableado la tarde de este martes sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la zona del Puerto Pesquero de Ciudad del Carmen, tras una posible distracción del conductor.

El percance ocurrió a la altura del almacén de Cotemar, cerca de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, en la colonia Revolución, provocando daños en el tendido de telecomunicaciones y afectaciones al tránsito vehicular. Automovilistas y trabajadores de la zona reportaron la situación a los números de emergencia.

Autoridades y personal de las empresas responsables de los servicios acudieron para acordonar el área y evaluar los daños.