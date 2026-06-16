LE VALE MADRE A LAYDA SI HAY DESAPARECIDAS: FRANCISCO ZEA; “LA PECULIAR PETICIÓN A LAS MUJERES DE NO IRSE CON EL NOVIO”

CIRCULA EN REDES: Al resaltar que cada vez lo que sucede en la política supera más a la ficción, en un reporte para Imagen Noticias, el periodista Francisco Zea expuso la “peculiar” petición de la gobernadora Layda Sansores San Román a las mujeres del Estado de Campeche de “no irse con el novio”, para evitar el aumento de los casos de desaparición en la entidad, con lo cual “le vale madre a la señora si hay desaparecidos”.

El periodista precisó que la declaración surgió por la aplicación de la nueva ley general en materia de personas desaparecidas, en la que las fiscalías estatales deben abrir una carpeta de investigación por cada desaparición, lo que para la mandataria campechana inflará los números y permitirá “golpeteo” político en su contra.

Y cuestionó: “¿Cómo pudimos haber llegado a que esta señora sea gobernadora de un estado?… Es una ignorante, por decir lo menos. ¿El golpeteo político es más importante que las desaparecidas, señora? No tiene usted vergüenza”.

Además, destacó que el índice de feminicidios sigue dejando huella en Campeche, pues desde el inicio de la administración de Sansores a la fecha se han registrado 43.