¡CISMA! DIPUTADA MARICELA FLORES ESTALLA CONTRA LA ALCALDESA EN CALAKMUL POR FALTA DE SEGURIDAD; AMBAS SON DE MORENA

El Congreso del Estado aprobó una propuesta presentada por la diputada Maricela Flores Moo, del grupo parlamentario de Morena, para exhortar al Ayuntamiento de Calakmul, encabezado por la morenista Guadalupe Acevedo Rodríguez, a que fortalezca su Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De esta manera, además de que se propone impulsar más personal operativo, mejorar el equipamiento y fortalecer la presencia policial en distintas comunidades de ese municipio, para ampliar la cobertura de vigilancia, prevenir delitos y brindar condiciones adecuadas de seguridad y una mejor atención ante emergencias, la iniciativa muestra el choque que hay entre el grupo parlamentario morenista y autoridades emanadas del mismo partido.

La legisladora también expuso que es necesario reforzar la vigilancia en carreteras y caminos, así como mejorar la infraestructura de seguridad para acercar estos servicios a más familias calakmulenses.