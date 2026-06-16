PREOCUPACIÓN EN TINÚN TRAS CATEO POR PRESUNTA VENTA DE DROGAS

La preocupación por el consumo y la distribución de drøg∂s en la comunidad de Tinún, municipio de Tenabo, comenzó a reflejarse en redes sociales luego del cateo realizado recientemente por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), donde fueron aseguradas diversas dosis de presuntos narcoticos y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

A raíz de la intervención de las autoridades, habitantes de la localidad expresaron inquietud por el impacto que este problema podría tener entre los jóvenes y las familias de la comunidad. En una publicación difundida en redes sociales, una vecina señaló que Tinún es un pueblo de gente trabajadora y de valores, por lo que consideró necesario reflexionar y actuar para evitar que situaciones relacionadas con las adicciones continúen creciendo.

“Es momento de reflexionar, unirnos como sociedad y trabajar juntos para prevenir que este problema siga creciendo. La educación, la orientación y la participación de todos son fundamentales para proteger el futuro de nuestros hijos y preservar la paz de nuestra comunidad”, expresó en su mensaje.

La publicación surgió después de que la FGECAM informara sobre el cateo efectuado en la localidad, donde fueron aseguradas bolsas con presuntas sustancias ilícitas y una báscula digital, además de la detención de un sujeto y un menor de edad.