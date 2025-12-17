EU LE QUITÓ LA VISA AL JEFE ANTIHUACHICOL DE ADUANAS Y MÉXICO SÓLO LO CORRIÓ EN SILENCIO Y SIN INVESTIGACIÓN ALGUNA: MINUTO CRÍTICO; ¿TAPADERA?

Al lamentar que la narrativa oficial dice que no hay protección a nadie, pero tampoco investigaciones “porque los hechos estorban”, Minuto Crítico expuso que a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, jefe antihuachicol de Aduanas le quitaron la visa en Estados Unidos y aquí lo corrieron en silencio, sin explicaciones claras y con la clásica frase “fue una decisión interna”, como confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum para deslindarse mientras el escándalo crece y la dudas se multiplican.

Y cuestionó: “¿Acusaciones? Ninguna. ¿Investigaciones? Tampoco, pero relojes de lujo y un penthouse subvaluado sí hay”.

Márquez Hernández, apodado “Lord Relojes” tras declarar una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, le compró un penthouse en Polanco a un coronel del Ejército en 7 millones cuando el mercado lo valora en cerca de 22 millones, y lo escandaloso es que desde la Presidencia se minimice este caso, lamentó Minuto Crítico, y sentenció: “El mensaje es que cuando un funcionario incomoda demasiado o sabe demasiado, se va y el poder se encarga de cubrir el resto”.