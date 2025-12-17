LAYDA ASEGURA QUE LA CENSURA PREVIA ES UNA ABERRACIÓN “¿Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DÓNDE ESTÁ?”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, calificó como una aberración la censura previa que le impedía hablar del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, al considerar que se trataba de una violación directa a la libertad de expresión. Señaló que la prohibición le impedía pronunciarse “por si acaso decía algo”, lo que, afirmó, elimina el derecho a opinar incluso antes de emitir cualquier comentario, y cuestionó dónde queda la libertad de expresión cuando se limita de forma anticipada.

Sansores celebró que un tribunal colegiado haya retirado dicha restricción el pasado 11 de diciembre, tras resolver un recurso de revisión con base en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prohibición de la censura previa. Reiteró que al tratarse de un actor público que maneja recursos provenientes de impuestos, Alejandro Moreno debe estar sujeto al escrutinio ciudadano; sin embargo, su postura deja abierta la pregunta de si ese mismo rechazo a la censura se mantiene cuando quien enfrenta críticas desde el periodismo usa el poder judicial para callar voces incómodas.