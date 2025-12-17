LAYDA RECONOCE QUE CAMPECHE ESTÁ MAL FINANCIERAMENTE, LO UBICA EN EL LUGAR 36 DE 32 ESTADOS, CULPA AL “PINCHÉ PETRÓLEO” Y ADVIERTE CATÁSTROFE SI NO LE AUTORIZAN LOS MIL MDP

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció que el estado enfrenta una situación financiera adversa al afirmar que, en términos presupuestales, se encuentra “en el lugar número 36 de los 32 estados”, expresión con la que buscó dimensionar la brecha económica frente al resto del país. Durante su declaración, responsabilizó a la caída de los ingresos petroleros, a los que se refirió de forma coloquial como el “pinche petróleo”, y advirtió que Campeche podría perder entre 2 mil 200 y casi 3 mil millones de pesos en recursos.

Sansores explicó que, de los cerca de 6 mil millones de pesos que el gobierno estatal puede manejar de forma directa, sólo quedarían alrededor de 3 mil millones debido a recursos ya comprometidos con universidades y municipios, lo que, dijo, podría derivar en una parálisis administrativa. En ese contexto, defendió la necesidad de que se autorice un financiamiento por mil millones de pesos, al asegurar que la deuda es pagable y necesaria para mantener programas de vivienda, empleo y liquidez, bajo el argumento de un “gobierno pobre, pero un pueblo con lo necesario para vivir”.