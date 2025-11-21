¿Y EL DETENIDO EN ESCÁRCEGA CON ARMA, DINERO Y CAMIONETA?

A pesar del aseguramiento de un sujeto con casi cincuenta mil pesos en efectivo, arma de fuego y una camioneta en Escárcega, ninguna autoridad ha informado en torno a la detención y la puesta a disposición de la Fiscalía Federal de Campeche de la Fiscalía General de la República.

El operativo fue el pasado sábado quince de noviembre en la colonia Salsipuedes de la cabecera escarceguense, donde vecinos reportaron disparos.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y ubicaron al presunto responsable, presuntamente ingiriendo bebidas embriagantes dentro de una camioneta Nissan modelo Frontier color verde. Al momento de la revisión le habrían encontrado el arma, cartuchos útiles y cuarenta y dos mil quinientos doce pesos.

Fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial federal para el deslinde de responsabilidades, de lo cual las autoridades guardan hermetismo.