CONFIESA SESO LOCO QUE TIENE “UNA POSICIÓN” EN EL GOBIERNO DE SU TÍA GOBERNADORA, PERO NIEGA QUE MANDE A PEDIR DINERO A SU NOMBRE

Campeche.- Luego de que el abogado Manuel Iris Balán, en representación de un grupo de taxistas auxiliares o “martilos”, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a una persona de apellido Negroe, quien usando el nombre de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores se apropió de un programa de auxilio a la mujer para pedir apoyos urgentes desde 75 mil hasta 300 mil pesos para el Gobierno Estatal, a cambio de concesiones, y tras varias fechas les dijo a principios de este mes que si no salían, el sobrino de la gobernadora se comprometía a devolver el dinero, el aludido admitió que tiene “una posición”, no aclaró cuál, en el Gobierno de su tía la gobernadora y afirmó que quien pida a su nombre miente.



A través de un comunicado en sus redes sociales, y sin precisar en calidad de qué, Seso Loco afirmó que se ha reunido con taxistas, empresarios, amas de casa y constructores, y nunca les ha pedido nada. “No lo haré, ni lo he hecho”, agregó, y ofreció ayudar en las investigaciones y a que taxistas y otros más tengan mejores oportunidades, pero a la buena, por la vía legal”. Y surge la pregunta: “¿Cuánto costará su apoyo o asesoría?”.



Tras asegurar que “no le vendo ni un solo clavo a este Gobierno”, Seso Loco confesó: “No he aprovechado mi posición para beneficiarme personalmente porque no creo en eso”.