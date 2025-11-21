QUE JAKSON INVESTIGUE CRIMEN EN PALIZADA AL MARGEN DE INTERESES POLÍTICOS

MARCELA JUSTIFICA INEPTITUD CON DOBLE DISCURSO DEL CAMPECHE SEGURO

Para el presidente de la Contraloría Ciudadana A. C., Javier Bello Ávila, el asesinato de la regidora de Morena en Palizada confirma que la inseguridad alcanzó a uno de los últimos municipios campechanos que aún conservaban paz y tranquilidad. Afirmó que la incapacidad e ineptitud de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, la llevan a justificarse con el doble discurso del Campeche seguro, y exigió al fiscal Jakson Villacís investigar y actuar sin tapujos ni intereses políticos.

Al recalcar que, aunque el Gobierno Federal asegura que la violencia ha disminuido, Bello Ávila aseveró que la ciudadanía no confía en esas cifras.

Consideró que el crimen de la regidora paliceña podría estar relacionado con conflictos de intereses y disputas políticas, como despidos de trabajadores sin darles finiquito, que se arrastran desde administraciones anteriores, por lo cual urge abrir una investigación a fondo.

Recordó que Palizada colinda con Jonuta, Tabasco, un estado que vive una crisis de violencia ligada a grupos delictivos, independientemente de La Barredora del aliado que colocó el hoy senador Adán Augusto, lo que podría generar efectos colaterales en la región.