La Asociación de Madres Solas Mexicanas llamó a la próxima legislatura del Congreso del Estado a aprobar la Ley Sabina, para garantizar pensiones alimenticias justas, pues algunas son de 100 pesos, y el reconocimiento de paternidad.

https://tribunacampeche.com/09/urge-ley-sabina-para-garantizar-pensiones-alimenticias-justas-pues-algunas-son-de-100-pesos-livia-arroyo/693354

Su presidenta Livia Arroyo Avilés destacó la importancia de esta ley, aprobada sólo en 3 Estados, pues no sólo establece la obligación de los padres ausentes de proporcionar pensión alimenticia adecuada, sino propone la exclusión de candidatos a cargos políticos que sean deudores alimentarios.

“En las recientes elecciones nos dimos cuenta que aquellos padres que no cumplen las sentencias del juez no tienen restricciones para ir por cargos de elección popular. Quienes tienen demandas de alimentos o de reconocimiento de paternidad no deberían acceder a cargos públicos”.

Reveló que la asociación a su cargo da seguimiento a 25 casos de reconocimiento de paternidad y demanda de pensión alimenticia, los cuales enfrentan demoras, e incluso a pesar de tener sentencias algunos padres aún no cumplen con sus responsabilidades.

Arroyo Avilés subrayó la necesidad de crear un padrón de deudores alimentarios en Campeche, para identificar a quienes no cumplen con sus obligaciones y proteger los intereses de menores y adolescentes.

En relación a montos en Campeche, Arroyo Avilés denunció casos alarmantes de pensiones tan bajas de 100 pesos, e incluso profesionistas con altos ingresos a veces no cumplen con sus obligaciones.

“Muchas madres trabajan turnos dobles o triples para cubrir los gastos de sus hijos, incluyendo educación y servicios médicos, y seguimos apoyando con colectas de leche, papillas y útiles escolares”.