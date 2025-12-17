OPINIÓN: A FUEGO LENTO – KARMA A LAYDITA. POR: ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

Al término de su primer año de gobierno la Ejecutiva del Estado de Campeche Layda Sansores ejerció su presupuesto arriba de 25 mil millones de pesos en la picardía sin pudor llamada por ella – sin el mínimo recato – El AÑO DEL DIAGNÓSTICO –

Desde Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador- su protector y cómplice integral – soltaría tronante carcajada por la peculiar ocurrencia para justificar el PRIMER ZARPAZO DE LA BESTIA MOTEADA en contra del erario de un solar SIEMPRE FIEL, SUMISO, DESPRECIADO Y MARGINADO por la FEDERACIÓN.

Para ponerle la CEREZA AL PASTEL- LAYDITA- LA GOBERNADORA MÁS CONSENTIDA APAPACHADA Y APADRINADA EN TODOS SUS CAPRICHOS- anuncia en medio de su Revista INMORAL del MARTES DE LA BESTIA, por no tener idea donde aplicar -o distracción de no FACTURACIÓN APÓCRIFAS la devolución de 879 MILLONES por SUBEJERCICIO.

Las Focas Piratas saqueadores de la ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CDMX IMPORTADOS A CAMPECHE engordados decidieron no permitir semejantes horrores de RATERÍA y los siguientes años de actividades electorales anticipadas, la danza de latrocinios no TENÍAN freno para tratar de cobrar la factura con las oficinas de SEGOB con LAYDITA, pero al final le dieron su ¡Toma tu Champotón!

Ahora quiere repetir la faena de LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE ÁLVARO OBREGÓN donde se justificaron más de 200 millones de un cúmulo de fierros que no sirvieron más que para la foto

El pueril pretexto en tiempos de fuga y viviendo el KARMA DE SU SOBERBIA DE CAPRICHOSOS Y CHANTAJES INMORALES que no tienen el mismo efecto en PALACIO NACIONAL, LAYDITA quiere para su jubilación solamente MIL MILLONES pues su gula de enriquecimiento es patológico, pero la epidemia del SANSORISMO HA LLEGADO A SUS CHACALES EN EL CONGRESO LOCAL – MANIPULADOS POR EL ÉMULO DEL ” LUZBEL MORENISTA ” PABLITO GUTIÉRREZ LÁZARUS quien comanda el MOTÍN apoyado por Los González Curi, Ortega Bernés , AZAR PÉREZ y ALITO.

Lo que mal inicia peor FINAL VATICINA en la degradación que se ha convertido el sexenio de la primer gobernadora- hija del CACIQUE NEGRO que SOÑARÍA CAMBIAR EL NEFASTO LEGADO – pero que se SUPERA A DIMENSIONES DE RATERÍAS SIN PRECEDENTES Y SODOMÍA ABOMINABLE.

Para la locura de poder de LAYDITA y Corte BESTIAL esta sería una afrenta imperdonable a su VANIDAD Y SÍNDROME DE HUBRIS.

¿Estaría preparando su nueva traición ahora contra la PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO por la reducción presupuestal, la indiferencia de su partido MORENA que no la apoya en sus saqueos, querer un endeudamiento de MIL MILLONES para CAMINOS SACA COSECHAS – cuando en su pasado INFORME SENSORIAL presumió con RAMÓN OCHOA PEÑA Y LA ” HUELLA DEL JAGUAR” HABER GASTADO MÁS DE 2500 MILLONES EN LA MITOMANÍA?

¿ESTARÍA DISPUESTA A UNA AUDITORÍA INTEGRAL EXTERNA DE LOS GASTOS EN SU GESTIÓN?

¿ACEPTARÍA UN EJERCICIO DE ” REVOCACIÓN DE MANDATO ” LA SIEMPRE INSURRECTA O YA NO FUNCIONA LA MÁSCARA PLÁSTICA DE FALSA HONESTIDAD?