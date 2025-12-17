miércoles, diciembre 17, 2025
HUACHICOLEROS TAMBIÉN COMPRARON A FUNCIONARIOS DE LA FGR; “ESTA RED ES SÓLO POSIBLE CON LA COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS DE TODOS NIVELES”

Por: Fuerza Informativa Azteca.

A través de un video divulgado en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA) señala que la red de contrabando de combustible relacionada con Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, no sólo infiltró a la Marina, sino también compró a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Expone que expedientes revelan pagos millonarios, información filtrada y bienes liberados a favor del cr¡m£n, por lo cual una fiscal encargada de combatir el robo de hidrocarburos fue detenida en noviembre pasado, sin embargo, la trama apunta a una red mucho más grande dentro del Estado, lo cual “sólo es posible con la complicidad de funcionarios de todos niveles”.

