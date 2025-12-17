miércoles, diciembre 17, 2025
Nacionales

PLANTEA DIPUTADO DE MORENA ELIMINAR EL FUERO A DIPUTADOS Y SENADORES; APROBACIÓN SERÍA SORPRESIVA ANTE TANTO PERFIL INCÓMODO: JUAN ORTIZ

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, planteó una reforma al fuero constitucional para que el cargo no sirva para evadir la justicia, pues nació para proteger opiniones y votos, no para cubrir delitos, pero hoy se usa como escudo y permite pasar el tiempo hasta que los delitos prescriben.

Su propuesta plantea que diputados, senadores, gobernadores y legisladores locales podrían ser investigados y procesados mientras están en el cargo, el cual no perderían automáticamente, a menos que haya sentencia que implique prisión.

Ramírez Cuéllar insistió en que no se elimina la inmunidad parlamentaria, es decir, protege la libertad de opinar, pero no tendrán impunidad penal.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló que antes de votar la propuesta quieren abrir una consulta nacional: debate público, foros y discusión en todo el país, pero con tanto perfil incómodo, lo sorpresivo sería que se apruebe.

