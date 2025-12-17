WASHINGTON IRÁ CONTRA AMLO: CÓDIGO MAGENTA

Congresista republicano afirma que el Gobierno de Sheinbaum apoya a Maduro porque si él cae, caerá ella

A través de un video difundido en sus redes sociales, el medio Código Magenta expone que de acuerdo con un operador político profundamente conectado con el aparato de inteligencia de Estados Unidos, Washington ya tomó la decisión de ir contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues en días recientes la Administración de Donald Trump realizó dos movimientos que impactan al entorno del fundador de la cuarta transformación: la detención en Estados Unidos de un empresario ligado a una investigación de la DEA sobre presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de 2006, y la filtración de un documento oficial que señala a un influyente proveedor del Gobierno Mexicano por presuntos vínculos con el crimen organizado y esquemas de corrupción.

El primer caso, explica el reporte titulado “La ruta de Washington contra Palenque”, se refiere al arresto de Manfred Mauricio Quintanilla, socio de Transportes Unidos Mexicanos, señalado como pieza clave en la llamada Operación Polanco de la DEA, que investigó supuestas aportaciones del cártel de los Beltrán Leyva a la campaña de López Obrador, y revela una red de relaciones políticas y empresariales que lo conecta con intermediarios cercanos al entonces candidato y con funcionarios que luego ocuparon cargos estratégicos en gobiernos de Morena, lo que refuerza el interés de las autoridades estadounidenses.

El segundo episodio es una filtración, el medio Pie de Nota publicó un oficio que involucra a Jack Landsmanas, dueño de Corporativo Kosmos, cuyas empresas han sido grandes proveedoras de alimentos para hospitales, cárceles y centros migratorios, con un oficio atribuido a Homeland Security Investigations que lo vincula con lavado de dinero, evasión fiscal y apoyo logístico y financiero a grupos criminales, entre ellos un grupo catalogado como terrorista, además de señalar una extensa red de corrupción en instituciones federales. Pese a investigaciones previas, sus compañías continuaron recibiendo contratos millonarios durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, y su nombre aparece también en tramas de negocios que beneficiaron al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Estos hechos se enmarcan en un contexto geopolítico más amplio, que incluye el envío de petróleo mexicano a Cuba y el apoyo a gobiernos sancionados por Washington, agrega Código Magenta, y resalta que con operaciones militares y financieras para frenar el financiamiento de regímenes aliados a Venezuela e Irán, Estados Unidos habría colocado al Hemisferio Occidental como prioridad estratégica, por eso las acciones recientes son interpretadas como advertencias directas a la coalición gobernante en México y, especialmente, a López Obrador, por presuntos vínculos políticos, empresariales y energéticos bajo la lupa de Washington.