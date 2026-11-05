¡ENCONTRONAZO CONTRA MURETE! PRESUNTOS ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO SOBREVIVEN Y ABANDONAN AUTO DESTROZADO EN LA LERMA-CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- Con el frente destrozado y abandonado quedó un automóvil Honda City, color blanco, tras chocar contra un murete de la carretera Lerma-Campeche, a la altura del balneario Playa Bonita, donde extraoficialmente trascendió que en su interior viajaban tres o cuatro estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche, quienes sobrevivieron y fueron retirados del lugar en vehículos particulares.

El conductor circulaba a exceso de velocidad de Lerma hacia el periférico Pablo García y Montilla, en el entronque con la carretera libre a Seybaplaya.

Testigos dijeron que los jóvenes fueron “rescatados” por personas a bordo de vehículos particulares, quienes dejaron abandonado el Honda.